Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Traktorgespann kappt Telefonleitung
Schleiz/ Löhma (ots)
Am 10.10.2025 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Traktorfahrer die K301 zw. Göschitz und Löhma. Wegen Gegenverkehrs musste der 24-jährige Fahrer mit seinem Gespann nach rechts ausweichen. Dabei streifte er aufgrund der Höhe seines Anhängers die oberirdisch verlegte Telefonleitung, so dass diese abriss. Am Traktor und dessen Anhänger entstand kein Sachschaden. Meldungen über Störungen bei Telekommunikationsanlagen in Löhma gab es bislang nicht. Die zuständige Netzbetreiber wurde über den Schaden informiert.
