Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen

Schleiz (ots)

Am Sonntag, den 12.10.2025 gegen 08:50 Uhr wurde ein 60-jähriger Ford-Fahrer im Stadtgebiet Schleiz durch Polizeibeamte der PI Saale-Orla einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Gegen den Mann wird ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten eine Geldbuße und ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

