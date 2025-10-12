Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen
Schleiz (ots)
Am Sonntag, den 12.10.2025 gegen 08:50 Uhr wurde ein 60-jähriger Ford-Fahrer im Stadtgebiet Schleiz durch Polizeibeamte der PI Saale-Orla einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Gegen den Mann wird ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten eine Geldbuße und ein Fahrverbot.
