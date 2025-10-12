LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen

Pößneck (ots) - Zwischen dem 09.10.2025, 19:00 Uhr und dem 10.10.2025, 06:00 Uhr befuhren bislang unbekannte Täter mit einem Transporter oder kleineren Lkw zwischen dem KomBus-Gelände und einem Firmengelände einer Baufirma im Gewerbegebiet in der Naßäckerstraße in Pößneck, um sich den späteren Tatort zu nähern. Nachdem die Umfriedung des Firmengeländes gewaltsam geöffnet worden war, befuhren die Täter das Filialenareal eines der größten Bauunternehmen ...

mehr