Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherungsschutz
Saalfeld (ots)
In der Nacht zu Samstag wurde in der Pestalozzistraße in Saalfeld der Fahrzeugführer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keine aktuelle Haftpflichtversicherung besteht. Weiterhin wurde bei dem 48-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die entstrechenden Strafverfahren eingeleitet.
