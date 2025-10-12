Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherungsschutz

Saalfeld (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde in der Pestalozzistraße in Saalfeld der Fahrzeugführer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keine aktuelle Haftpflichtversicherung besteht. Weiterhin wurde bei dem 48-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die entstrechenden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell