Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherungsschutz

Saalfeld (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde in der Pestalozzistraße in Saalfeld der Fahrzeugführer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keine aktuelle Haftpflichtversicherung besteht. Weiterhin wurde bei dem 48-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die entstrechenden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

