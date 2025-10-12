Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrollen im Landkreis Sonneberg

Sonneberg/Steinach (ots)

Am 11.10.2025 gegen 21:45 Uhr wurde in Steinach ein Pkw angehalten. Der Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Bei Überprüfung der Fahrerlaubnis wurde bekannt, dass der Fahrer keine Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Straßenverkehrsgesetz wurden erstattet.

Am 12.10.2025 gegen 01:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Sonneberg einen Pkw-Fahrer in Sonneberg. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabiskonsum. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Ebenfalls am 12.10.25 gegen 10:20 Uhr fiel den Beamten ein Radfahrer in Sonneberg auf. Der angebotene Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,04 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

