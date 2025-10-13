PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Beschuldigte nach Graffiti-Schmierereien gestellt

Neustadt an der Orla (ots)

Am Samstagabend konnte die Schleizer Polizei einen Fahndungserfolg verzeichnen. Kurz nach 22 Uhr beobachteten Zeugen am Bahnhof in Neustadt an der Orla eine Personengruppe, die Graffiti sprühte und anschließend flüchtete. Durch Kennzeichenhinweise und Personenbeschreibungen gelang es, zwei Fahrzeuge mit insgesamt neun Insassen in Tatortnähe aufzugreifen. Die Männer und Frauen im Alter zwischen 16-47 Jahren hatten Schablonen und Spraydosen dabei und verfügten über Graffitifarbe an den Fingern. Somit werden die Ermittlungen gegen die nunmehr Beschuldigten aufgrund der politisch motivierten Sachbeschädigung geführt, wonach sie knapp 60 Graffiti-Schmierereien und rund 50 Sticker im Zusammenhang mit der Partei "3. Weg" im Bereich des Bahnhofes auf- bzw. angebracht hatten. Die mitgeführten Tatmittel wurden sicherstellt, die Personen wurden abschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 14:57

    LPI-SLF: Unbekannte flüchten mit falschen Kennzeichen - Polizei bittet um Hinweise

    Remda: (ots) - Am Sonntag, dem 12.10.2025 gegen 20.00 meldete ein 42-jähriger Mann der Polizei, dass die Kennzeichentafel seines Transporters entwendet wurden. Das Fahrzeug parkte in der Straße Am Kalten Frosch in Remda. Kurze darauf bemerkte der Mann einen schwarzen SUV (vermutlich VW Touareg), der mit den gestohlenen Kennzeichen vorbeifuhr. Der 42-Jährige ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:01

    LPI-SLF: Geschwindigkeitskotrolle - über 250 Fahrer zu schnell unterwegs.

    Saalfeld (ots) - Am Sonntag, dem 12.10.2025 in der Zeit von 10.00 - 21.00, führten Polizeibeamte in Wöhlsdorf (B85) in Richtung Saalfeld, Geschwindigkeitsmessungen durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 60km/h. Bei der Messung stellten die Beamten über 250 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchstgemessene Geschwindigkeit war 110 ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:46

    LPI-SLF: Autofahrer ohne Führerschein aber "auf Drogen"

    Königsee (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 20.00 kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei einen 40-jährigen PKW-Fahrer in der Dr.-Dinkler-Allee in Königsee. Bei der Verkehrskontrolle stellten sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Meth-Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren