Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Beschuldigte nach Graffiti-Schmierereien gestellt

Neustadt an der Orla (ots)

Am Samstagabend konnte die Schleizer Polizei einen Fahndungserfolg verzeichnen. Kurz nach 22 Uhr beobachteten Zeugen am Bahnhof in Neustadt an der Orla eine Personengruppe, die Graffiti sprühte und anschließend flüchtete. Durch Kennzeichenhinweise und Personenbeschreibungen gelang es, zwei Fahrzeuge mit insgesamt neun Insassen in Tatortnähe aufzugreifen. Die Männer und Frauen im Alter zwischen 16-47 Jahren hatten Schablonen und Spraydosen dabei und verfügten über Graffitifarbe an den Fingern. Somit werden die Ermittlungen gegen die nunmehr Beschuldigten aufgrund der politisch motivierten Sachbeschädigung geführt, wonach sie knapp 60 Graffiti-Schmierereien und rund 50 Sticker im Zusammenhang mit der Partei "3. Weg" im Bereich des Bahnhofes auf- bzw. angebracht hatten. Die mitgeführten Tatmittel wurden sicherstellt, die Personen wurden abschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell