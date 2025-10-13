PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte flüchten mit falschen Kennzeichen - Polizei bittet um Hinweise

Remda: (ots)

Am Sonntag, dem 12.10.2025 gegen 20.00 meldete ein 42-jähriger Mann der Polizei, dass die Kennzeichentafel seines Transporters entwendet wurden. Das Fahrzeug parkte in der Straße Am Kalten Frosch in Remda.

Kurze darauf bemerkte der Mann einen schwarzen SUV (vermutlich VW Touareg), der mit den gestohlenen Kennzeichen vorbeifuhr. Der 42-Jährige reagierte schnell und verfolgte den SUV mit sicherem Abstand. Der VW Touareg fuhr nach Teichel und dann in Richtung Haufeld. Zwischen Teichel und Haufeld verlor der schwarze SUV einen Reifen und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Zwei männliche Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß über Felder und durch angrenzende Waldstücke in Richtung Neckeroda.

Die Polizei setzte mehrere Streifenwagen, einen Hubschrauber und einen Fährtenhund ein um die flüchtigen zu fassen. Diese lieferten wertvolle Hinweise. Jedoch konnten die unbekannten Täter bislang noch nicht gefasst werden.

Wer am Sonntagabend in Remda, Teichel, Haufeld oder Neckersroda verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Fahrzeug oder den flüchtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0265766/2025 bei der Saalfelder Polizei zu melden (Tel.: 03671560)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

