Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeug fährt in Absperrung und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise.
B90n / Schaala (ots)
Am Dienstag, dem 14.10.2025 gegen 17.00 Uhr, meldete ein Autofahrer beschädigte Elemente einer Baustellenabsperrung auf der B90n in Fahrtrichtung Stadtilm, unmittelbar nach dem Tunnel Pörzberg. Die Absperrung wurde aufgrund eines Hangrutsches eingerichtet. Ein größeres Fahrzeug sei in die Absperrung gefahren und hat dabei mehrere Warnbarken beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr am Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise. Wenn Sie diese Situation festgestellt haben, dann melden Sie sich bitte bei der Saalfelder Polizei (Tel.: 03671560).
