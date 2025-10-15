Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs- Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am Dienstagnachmittag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden PKW in Sonneberg. Von der Köppelsdorfer Straße aus über den Bahnhof und das Krankenhaus wurde der grüne Skoda Fabia mitgeteilt und schließlich konnten die eingesetzten Beamten den 85-jährigen Fahrer gegen 16.40 Uhr kontrollieren. Der Mann zeigte nur bedingt Einsicht, wenngleich er teilweise verkehrsgefährdend beide Fahrspuren nutzte, Grünstreifen überfuhr und mehrere Beinahe-Unfälle mit entgegenkommenden Fahrzeugen und Fußgängern verursachte. Schließlich wurde eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung erstattet, und der Führerschein des Seniors sichergestellt. Anschließend wurde er an seine Familie übergeben. Es werden Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten des Mannes im grünen Skoda machen können oder beiseite fahren/ springen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hinweise nimmt die Sonneberger Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0267922 entgegen.

