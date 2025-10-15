PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw-Fahrer drängt Audi-Fahrerin von Fahrbahn

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 15.10.2025 gegen 12:50 Uhr befuhr eine 70-jährige Audi Fahrerin mit ihrem Audi die B90 vom Ortsausgang Bad Lobenstein in Richtung Schleiz zur Überführung B90 (sog.Trompete). Auf Höhe der Überführung kam der Audi-Fahrerin auf ihrer Fahrbahn ein Lkw entgegen, so dass diese nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichen kam die Fahrerin des Audi auf die Bankette und überfuhr ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Der Audi wurde dadurch erheblich im Frontbereich beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit der Audi-Fahrerin am Unfallort, kam der Lkw-Fahrer seiner Vor- und Feststellungspflicht am Unfallort nicht nach und fuhr weiter. Hinweise zum Lkw und/oder dem Lkw-Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

