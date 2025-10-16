Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe stehlen Spiel- und Sportgeräte - Zeugen gesucht.

Dittrichshütte (ots)

Am Mittwoch, den 15.10.2025 gegen 16.00 Uhr, teilte eine Anwohnerin aus Dittrichhütte der Polizei mit, dass soeben zwei unbekannte Frauen in ein Gebäude der geschlossenen Kinder-und Jugenderholung in Dittrichshütte gegangen sind und daraus mehrere Spiel- und Sportgeräte entwendet haben. Danach stiegen die Frauen in ein Auto und entfernten sich. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Vorfall geben können. Bitte wenden Sie sich dazu, unter Nennung des Aktenzeichens: 0268915/2025 an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 561210).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell