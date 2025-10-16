Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Verletzter, PKW Totalschaden

K177 Dittrichshütte (ots)

Am Mittwochvormittag verunfallte eine junge Fahrerin mit ihrem PKW auf der Kreisstraße 177. Die 18-Jährige fuhr gegen 10.20 Uhr von Dittrichshütte kommend in Richtung Unterwirbach. In einer Rechtskurve kam die Frau aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen einen Hang. Dadurch wurde sie leichtverletzt, ihr Fiat war Totalschaden. Die 18-Jährige kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus, der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

