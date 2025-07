Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beobachtung einer Unfallflucht

Jena (ots)

Wie ein Zeuge am Mittwochmorgen beobachtete und der Polizei mitteilte, ist in der Saalbahnhofstraße ein Transporter beim Wenden gegen ein Verkehrsschild gefahren. Der Mast wurde dadurch verbogen und am Fahrzeug entstand Schaden. Der Fahrer hatte jedoch sofort die Unfallstelle verlassen. Durch das Kennzeichen, welches sich der Zeuge aufschrieb, konnte der Fahrer (38, männlich) ermittelt werden. Dieser erschien dann in der Dienststelle und muss sich nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

