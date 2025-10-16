Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugdiebstahl- "keyless-go-System": Hinweise der Polizei

Probszella (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde ein in Probstzella abgestellter PKW durch Unbekannte gestohlen, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der Eigentümer stellte den Seat Cupra an seiner Wohnanschrift im Grauweg ab und bemerkte am nächsten Morgen den Verlust des Fahrzeugs. Unbekannte hatten offensichtlich unter Ausnutzung des "keyless-go-Systems" den PKW unbemerkt gestohlen. Bei dem Komfort-Schließsystem zahlreicher neuerer PKW erkennt das Fahrzeug automatisch, wenn sich der Schlüssel in der Nähe befindet und entriegelt dieses dadurch. Gleichermaßen kann der Motor, häufig per Knopfdurch, gestartet werden. Dieses System machen sich Autodiebe seit geraumer zunutze, indem sie das Signal von z.B. im Haus befindlichen Autoschlüsseln verstärken/ die Funkstrecke verlängern und so das KFZ entriegeln, starten und wegfahren können. Um Ihren "keyless-go"-PKW bestmöglich vor Diebstahl zu schützen wenden Sie sich an Ihr Autohaus oder Ihre Werkstatt- es gibt offensichtlich Möglichkeiten, die Verstärkung des Signals zu verhindern bzw. zu erschweren.

