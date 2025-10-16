PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugdiebstahl- "keyless-go-System": Hinweise der Polizei

Probszella (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde ein in Probstzella abgestellter PKW durch Unbekannte gestohlen, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der Eigentümer stellte den Seat Cupra an seiner Wohnanschrift im Grauweg ab und bemerkte am nächsten Morgen den Verlust des Fahrzeugs. Unbekannte hatten offensichtlich unter Ausnutzung des "keyless-go-Systems" den PKW unbemerkt gestohlen. Bei dem Komfort-Schließsystem zahlreicher neuerer PKW erkennt das Fahrzeug automatisch, wenn sich der Schlüssel in der Nähe befindet und entriegelt dieses dadurch. Gleichermaßen kann der Motor, häufig per Knopfdurch, gestartet werden. Dieses System machen sich Autodiebe seit geraumer zunutze, indem sie das Signal von z.B. im Haus befindlichen Autoschlüsseln verstärken/ die Funkstrecke verlängern und so das KFZ entriegeln, starten und wegfahren können. Um Ihren "keyless-go"-PKW bestmöglich vor Diebstahl zu schützen wenden Sie sich an Ihr Autohaus oder Ihre Werkstatt- es gibt offensichtlich Möglichkeiten, die Verstärkung des Signals zu verhindern bzw. zu erschweren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 10:01

    LPI-SLF: Unfall mit Verletzter, PKW Totalschaden

    K177 Dittrichshütte (ots) - Am Mittwochvormittag verunfallte eine junge Fahrerin mit ihrem PKW auf der Kreisstraße 177. Die 18-Jährige fuhr gegen 10.20 Uhr von Dittrichshütte kommend in Richtung Unterwirbach. In einer Rechtskurve kam die Frau aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen einen Hang. Dadurch wurde sie leichtverletzt, ihr Fiat war Totalschaden. Die 18-Jährige kam zur ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:35

    LPI-SLF: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

    Pößneck (ots) - Am Donnerstag, den 16.10.2025 gegen 00.30 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Kiosk in der Breiten Straße in Pößneck ein und entwendeten u.a. mehrere Tabakwaren. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und lösten die Alarmanlage aus. Der Sachschaden, durch das gewaltsame Eindringen, beträgt mehrere tausend Euro. Zudem konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei Person, einer ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:34

    LPI-SLF: Diebe stehlen Spiel- und Sportgeräte - Zeugen gesucht.

    Dittrichshütte (ots) - Am Mittwoch, den 15.10.2025 gegen 16.00 Uhr, teilte eine Anwohnerin aus Dittrichhütte der Polizei mit, dass soeben zwei unbekannte Frauen in ein Gebäude der geschlossenen Kinder-und Jugenderholung in Dittrichshütte gegangen sind und daraus mehrere Spiel- und Sportgeräte entwendet haben. Danach stiegen die Frauen in ein Auto und entfernten sich. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, welche den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren