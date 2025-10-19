Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis
Steinach (ots)
Am Freitagmorgen kontrollierten Beamte der PI Sonneberg in der Bahnhofstraße in Steinach einen Pkw BMW. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche beim Fahren ohne Fahrerlaubnis "erwischt" wurde. Auf ihn kommt nun ein weiteres Verfahren zu.
