Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Einbruch Schreckschusswaffen gestohlen - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagmorgen (17.10.2025) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der an der Bahnhofstraße in ein Geschäft eingebrochen sein soll. Zeugen beobachteten, wie der Tatverdächtige gegen 06.15 Uhr die Scheibe der Eingangstür mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen hat. Aus dem Geschäft soll der 20-Jährige mehrere Schreckschusswaffen an sich genommen haben, bevor er über die Seelbergstraße in die Wildunger Straße flüchtete. Auf seiner Flucht verlor der Tatverdächtige mehrere Waffen. Polizeibeamte entdeckten den Flüchtenden an der Daimlerstraße Ecke Seelbergstraße und forderten ihn auf, stehenzubleiben. Bei ihm fanden die Polizisten zehn Schreckschusswaffen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 20-Jährige Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahl der Tatverdächtige 13 Schreckschusswaffen aus dem Geschäft. Der 20-Jährige mit irakischer Staatangehörigkeit wird im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

