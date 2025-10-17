Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Kontrollen von Zoll und Polizei anlässlich des Verkehrsfahndungstages

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben anlässlich des landesweiten Verkehrsfahndungstages am Donnerstag (16.10.2025) gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamtes Heilbronn Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Die Beamten kontrollierten im Laufe des Tages über 50 Fahrzeuge und knapp 280 Personen. Dabei stellten sie 17 Straftaten fest, unter anderem sieben Anzeigen, bei denen Verkehrsteilnehmer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren, zwei Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz, zwei illegale Aufenthalte sowie drei Führerscheine, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gefälscht sind. Darüber hinaus ahndeten die Beamten 30 Ordnungswidrigkeiten, zumeist technische Mängel an Fahrzeugen, fehlende Ladungs- oder Kindersicherungen, Handy- und Gurtverstöße. Ein 40 Jahre alter Mann wurde gegen 19.15 Uhr in der Heinrich-Baumann-Straße als Beifahrer in einem Skoda kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl, den er durch Zahlung von rund 3.580 Euro abwenden konnte. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten noch zirka zwei Gramm Crystal Meth bei ihm und beschlagnahmten es. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizisten kontrollierten auch fünf Fahrzeugführer bei denen der Verdacht besteht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug führten. Sie mussten eine Blutprobe abgeben. Die Einsatzkräfte des Zolls leiteten gegen eine männliche Person ein Strafverfahren ein, da dieser ein Pfefferspray aus Rumänien mitgeführt hatte. Dieses wurde in einer Ablage seiner Fahrertüre aufgefunden und durch den Zoll im Anschluss sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheit in Höhe von 300 Euro erhoben. Das Verbringen oder die Mitnahme von Waffen oder Munition nach oder durch Deutschland ist grundsätzlich erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis muss von der deutschen waffenrechtlich zuständigen Verwaltungsbehörde bereits vor dem Verbringen bzw. der Mitnahme nach Deutschland ausgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell