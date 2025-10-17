PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Kontrollen von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll rund um den Hauptbahnhof und den ÖPNV

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Beamte der Landespolizei haben am Donnerstag (16.10.2025) gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei und dem Zoll Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes und im ÖPNV im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Dabei legten die Beamten ihr Hauptaugenmerk auf Gewalt-, Rohheits- und Rauschgiftdelikte sowie Verstöße gegen das Ausländerrecht. Sie kontrollierten zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr über 100 Personen. Bei den Kontrollen ahndeten die Beamten neben mehreren Ordnungswidrigkeiten fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und beschlagnahmten neben Kleinmengen an Rauschgift ein Einhandmesser, einen Schlagstock sowie ein Cuttermesser. Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen gegen 16.10 Uhr in der Rosenstraße versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Dabei leistete der 17-Jährige Widerstand. Bei ihm fanden die Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Haschisch sowie ein Cuttermesser. Drei Beamten zogen sich bei der Festnahme leichte Verletzungen zu. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Mitarbeiter des Jugendamtes übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:40

    POL-S: Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mühlausen/-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind im Laufe des Donnerstags (16.10.2025) in Wohnungen am Kapellenweg und an der Straße Hagelschieß eingebrochen. Beim Versuch, in eine Wohnung an der Wildbader Straße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. Am Kapellenweg brachen die Täter zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr eine Wohnungstür auf. In der Wohnung brachen sie eine Zimmertür auf und stahlen einen ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:38

    POL-S: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

    Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Eine 78 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) mit ihrem Pedelec auf einem Wirtschaftsweg an der Johannisbeerstraße gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 78-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr auf dem abschüssigen Wirtschaftsweg Richtung Mirabellenweg. Nachdem sie dort eine Arbeitsmaschine passiert hatte, stürzte sie, ersten Ermittlungen zufolge, wegen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 20:24

    POL-S: Frau von Pkw erfasst - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Botnang (ots) - Eine 34 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) in der Bauernwaldstraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw Seat erfasst und schwer verletzt worden. Ihr zweijähriges Kind, welches sich zum Unfallzeitpunkt in einem Kinderwagen befand, wurde leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen nicht. Eine 23-Jährige fuhr gegen 16.00 Uhr mit ihrem Seat in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren