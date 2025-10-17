Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Kontrollen von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll rund um den Hauptbahnhof und den ÖPNV

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Beamte der Landespolizei haben am Donnerstag (16.10.2025) gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei und dem Zoll Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes und im ÖPNV im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Dabei legten die Beamten ihr Hauptaugenmerk auf Gewalt-, Rohheits- und Rauschgiftdelikte sowie Verstöße gegen das Ausländerrecht. Sie kontrollierten zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr über 100 Personen. Bei den Kontrollen ahndeten die Beamten neben mehreren Ordnungswidrigkeiten fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und beschlagnahmten neben Kleinmengen an Rauschgift ein Einhandmesser, einen Schlagstock sowie ein Cuttermesser. Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen gegen 16.10 Uhr in der Rosenstraße versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Dabei leistete der 17-Jährige Widerstand. Bei ihm fanden die Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Haschisch sowie ein Cuttermesser. Drei Beamten zogen sich bei der Festnahme leichte Verletzungen zu. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Mitarbeiter des Jugendamtes übergeben.

