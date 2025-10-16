Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau von Pkw erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Eine 34 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) in der Bauernwaldstraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw Seat erfasst und schwer verletzt worden. Ihr zweijähriges Kind, welches sich zum Unfallzeitpunkt in einem Kinderwagen befand, wurde leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen nicht. Eine 23-Jährige fuhr gegen 16.00 Uhr mit ihrem Seat in der Furtwänglerstraße Richtung Feuerbacher-Tal-Straße und bog nach links in die Bauernwaldstraße ab. Dort erfasste sie die 34-jährige Fußgängerin, die mit einem Kinderwagen die Fahrbahn überquerte und unter den Seat geriet. Der Kinderwagen fiel um und das zweijährige Kind fiel heraus. Passanten halfen, den Seat anzuheben und die Frau, die unter dem Auto lag, zu befreien. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Das zweijährige Kind, das ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde, sowie ein Passant, der dabei geholfen hatte, das Auto anzuheben und anschließend über Schmerzen klagte, kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei er Verkehrspolizei zu melden.

