POL-S: Mülltonne angezündet - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte haben am Mittwochabend (15.10.2025) an der Bopserstraße eine Mülltonne in Brand gesteckt. Die Täter steckten gegen 23.45 Uhr eine Papiertonne in Brand, wodurch ein angrenzender Holzschuppen ebenfalls Feuer fing und eine Gebäudefassade beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
