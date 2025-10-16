Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Überholen mit Radfahrer zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Überholmanöver ist am Mittwoch (15.10.2025) in der Bottroper Straße ein 53 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Nissan fuhr gegen 17.55 Uhr in der Bottroper Straße Richtung Löwentorstraße hinter dem Mercedes eines 50-Jährigen. Vor diesen fuhr der 53-jährige Radfahrer. Die Nissan Fahrerin setzte zum Überholen an, als auch der Mercedes-Benzfahrer vor ihr zum Überholen des Radfahrers ausscherte. Der Nissan und der Mercedes-Benz stießen hierbei zusammen und der Mercedes prallte gegen den Radfahrer, sodass dieser stürzte. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Mann in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

