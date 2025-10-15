Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Abschlepprechnung mit Falschgeld bezahlt - Zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (11.10.2025) zwei 28 und 37 Jahre alte Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Nachdem ein Abschleppunternehmen gegen 14.30 Uhr das Auto der beiden Männer vom Parkplatz eines Baumarktes aufgeladen hatte, kam zunächst der 37-Jährige hinzu und soll die Rechnung mit vier mutmaßlich gefälschten 50 Euro Scheinen bezahlt haben. Der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens erkannte die gefälschten Scheine und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den 37-Jährigen und seinen mutmaßlichen Komplizen, der kurze Zeit später ebenfalls hinzukam, fest. Bei den beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten weitere mutmaßlich gefälschte 50 Euro Scheine im Wert von mehreren Tausend Euro. Die beiden Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden am Sonntag (12.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die beiden Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell