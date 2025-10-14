Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen und Beteiligten gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin hat am Dienstag (07.10.2025) in der Keplerstraße einen Unfall verursacht und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 20-Jährige versuchte, gegen 15.50 Uhr in der Keplerstraße mit ihrem Audi A1 einzuparken. Dabei beschädigte sie ein geparktes Auto und fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem geparkten Auto handelt es sich möglicherweise um einen BMW mit dem Teilkennzeichen COS. Am Audi entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die 20-Jährige meldete den Unfall erst am nächsten Tag bei der Polizei. Zeugen, insbesondere der Besitzer des geparkten Autos, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

