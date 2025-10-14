PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Laternenmast geprallt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagvormittag (14.10.2025) mit seinem Auto in der Gnesener Straße gegen einen Laternenmast geprallt. Der 19-Jährige fuhr gegen 09.00 Uhr in der Gnesener Straße Richtung Münster. Kurz vor der Seubertstraße kam er ersten Ermittlungen zufolge mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 13:30

    POL-S: Hochwertige Fahrräder aus Lager gestohlen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag (10.10.2025) und Montag (13.10.2025) in das Lagerhaus eines Fahrradlieferanten an der Augsburger Straße eingebrochen und haben mehrere Fahrräder gestohlen. Die Unbekannten gelangten zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr, mutmaßlich über ein Fenster in das Lager. Sie stahlen rund 40 Pedelecs, 20 Fahrräder und 30 Pedelec-Akkus im Gesamtwert von ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:48

    POL-S: Mini brennt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Am Uhlbacher Platz ist am frühen Dienstagmorgen (14.10.2025) ein Auto ausgebrannt. Mehrere Zeugen meldeten gegen 01.20 Uhr das brennende Fahrzeug. Ein 41 Jahre alter Anwohner begann bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit dem Löschen und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren