POL-S: Gegen Laternenmast geprallt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagvormittag (14.10.2025) mit seinem Auto in der Gnesener Straße gegen einen Laternenmast geprallt. Der 19-Jährige fuhr gegen 09.00 Uhr in der Gnesener Straße Richtung Münster. Kurz vor der Seubertstraße kam er ersten Ermittlungen zufolge mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro.

