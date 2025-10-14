Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (13.10.2025) am Marienplatz einen 56 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 18.45 Uhr und fanden bei ihm über 200 Euro mutmaßliches Dealergeld, mehrere Gramm Kokain sowie eine Kleinstmenge Heroin. Der Tatverdächtige mit portugiesischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (14.10.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

