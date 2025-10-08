PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251008-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung am Karnevalszug in Rodenkirchen - Bilder des Tatverdächtigen

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einer räuberischen Erpressung am Karnevalszug in Rodenkirchen am 2. März (Sonntag) mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen, der unter dem Spitznamen "Julius Cäsar" bekannt sein soll.

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, einen als König verkleideten Karnevalisten (32) gegen 15.40 Uhr an der Weißer Straße mit einem Teppichmesser bedroht und ihn so zur Herausgabe seiner Krone gezwungen zu haben.

Die Fotos sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/182411

Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

