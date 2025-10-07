Polizei Köln

POL-K: 251007-1-K Polizisten gewinnen Laufduell - Haftbefehl vollstreckt

Köln (ots)

Der Versuch eines mit Haftbefehl gesuchten 26-Jährigen, einer Polizeistreife in Köln Bilderstöcken mit einem nicht zugelassenen Skoda zu entkommen, endete am Montagnachmittag (6. Oktober) nach kurzer Verfolgung zu Fuß im Gebüsch einer Kleingartenanlage am Heckhofweg. Polizisten nahmen ihn fest, da er bereits zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren wegen Hehlerei ausgeschrieben war. Die Polizisten stellten den Skoda, darin mutmaßliches Einbruchswerkzeug und bei einer 23-Jahre alten Beifahrerin mehrere tausend Euro sicher.

Aufgefallen war der Skoda einer Zivilstreife auf der Longericher Straße gegen 15.45 Uhr, da an dem Auto Kennzeichen angebracht waren, die zu einem in Remscheid zugelassenen Audi gehören. Nachdem bereits ein Fluchtversuch mit überhöhter Geschwindigkeit durch Bilderstöckchen gescheitert war, entschieden die Polizisten auch das Laufduell für sich. (cr/de)

