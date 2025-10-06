Polizei Köln

POL-K: 251006-4-K Räuberische Erpressung auf der Zülpicher Straße - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (5. Oktober) einen 32 Jahre alten Kölner auf der Zülpicher Straße mit einem Messer bedroht und ihm Bargeld sowie einen Autoschlüssel abgenommen. Nach Zeugenaussagen flüchteten die Täter in Richtung Luxemburger Straße.

Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt und circa 1,70 Meter groß sein und einen "Drei-Tage-Bart" getragen haben. Zur dunklen Oberbekleidung soll einer eine blaue Hose, der andere eine dunkle Jogginghose angehabt haben.

Hinweise zu den beiden Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

