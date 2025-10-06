PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251006-3-LEV 84-Jährige nach Wohnungsbrand im Rettungshubschrauber zur Klink - Kripo Köln geht von technischem Defekt aus

Köln (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Breidenbachstraße in Leverkusen-Wiesdorf am Freitag (3. Oktober) gegen 20 Uhr hat die 84 Jahre alte Mieterin lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ihre Wohnräume im zweiten Obergeschoss sind bis auf Weiteres unbewohnbar.

Brandermittler des Kriminalkommissariats 15 haben heute (6. Oktober) die ausgebrannte Wohnung eingehend untersucht. Ursächlich dürfte nach deren Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren