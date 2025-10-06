Polizei Köln

POL-K: 251006-3-LEV 84-Jährige nach Wohnungsbrand im Rettungshubschrauber zur Klink - Kripo Köln geht von technischem Defekt aus

Köln (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Breidenbachstraße in Leverkusen-Wiesdorf am Freitag (3. Oktober) gegen 20 Uhr hat die 84 Jahre alte Mieterin lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ihre Wohnräume im zweiten Obergeschoss sind bis auf Weiteres unbewohnbar.

Brandermittler des Kriminalkommissariats 15 haben heute (6. Oktober) die ausgebrannte Wohnung eingehend untersucht. Ursächlich dürfte nach deren Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. (cg/de)

