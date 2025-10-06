Polizei Köln

POL-K: 251006-1-K/BAB Festnahme nach Verkehrsunfallflucht auf der A3 - Dokumentation des Verkehrsunfalls auf einer Dashcam

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Bundesautobahn 3 haben Autobahnpolizisten in der Nacht zu Montag (6. Oktober) den mutmaßlichen Unfallverursacher, einen 45 Jahre alten Mercedes-Fahrer, auf der Bensberger Straße/Kalkweg festgenommen. Nach einer Kollision mit Absperrbaken in der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Königsforst war der Aserbaidschaner zu Fuß geflüchtet. Anderthalb Stunden später war er anhand von Dashcam-Aufzeichnungen aus einem durch Trümmerteile beschädigten Fahrzeugs von Polizisten erkannt worden. Auf dem Video sind der Unfallhergang sowie der Flüchtende zu sehen.

Nach einem Atemalkoholtest mit einem Wert von mehr als 1,5 Promille ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. Zudem stellten sie in dem demolierten Wagen einen gefälschten slowakischen Ausweis sowie einen gefälschten slowakischen Führerschein sicher. (cr/de)

