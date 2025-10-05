Polizei Köln

POL-K: 251005-1-K Familiärer Konflikt eskaliert: Schüsse auf Geschäft in der Keupstraße - Schütze stellt sich

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach Schüssen auf ein Geschäft auf der Keupstraße in der Nacht zu Sonntag (5. Oktober) hat sich der Schütze (47) am frühen Morgen auf der Polizeiwache in Mülheim gestellt.

Zeugen hatten gegen 3 Uhr die Polizei gerufen, nachdem der zunächst Unbekannte mehrfach in die Fensterfront des Geschäfts geschossen hatte und anschließend vom Tatort geflüchtet war. Zur Tatzeit hatte sich eine Reinigungskraft in den Räumlichkeiten aufgehalten. Die 44-jährige Frau blieb unverletzt.

Unter Leitung einer Mordkommission sicherte der Erkennungsdienst Spuren am Tatort und stellte mehrere Patronenhülsen sicher.

Zusammenhänge zur EG Fusion/Sattla sind nicht gegeben. Die Ermittler gehen derzeit von einem Konflikt zwischen zwei Familien aus. (bg/de)

