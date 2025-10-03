Polizei Köln

POL-K: 251003-1-K Polizei stoppt 30-Jährigen auf gestohlener Honda - Fahrer verletzt Polizisten bei Festnahme

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (3. Oktober) haben Polizisten in Köln-Braunsfeld einen 30-Jährigen nach seinem Fluchtversuch mit einer gestohlenen Honda gestoppt. Der Mann leistete erheblichen Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Ermittlungen ergaben, dass der aus Georgien stammende Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und bereits wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts mit Haftbefehl gesucht wurde. Auf den Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von rund 0,8 Promille folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die von ihm geführte Honda wurde sichergestellt, da sie bereits am 20. August in Erfurt als gestohlen gemeldet worden war.

Die Einsatzkräfte waren gegen 00.30 Uhr auf das Motorrad aufmerksam geworden, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Aachener Straße in Richtung Stadtwaldgürtel fuhr. Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer und versuchte, in Richtung Kitschburger Weg mit überhöhter Geschwindigkeit und Missachtung Rotlicht zeigender Ampeln zu entkommen. Ein anderer Autofahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Als der 30-Jährige an der Viktor-Schnitzler-Straße stoppte und weglaufen wollte, überwältigten die Polizisten ihn und setzten wegen seines erheblichen Widerstands auch das Distanzelektroimpulsgerät ein. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell