Polizei Köln

POL-K: 251006-2-K Tatverdächtiger nach Raub gestellt - Kripo sucht nach weiteren Komplizen

Köln (ots)

Nach einem Raub am Samstagabend (4. Oktober) hat das 25-Jahre alte Opfer einen der drei Räuber (18) auf dem Bahnhofsvorplatz bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Zwei Mittätern gelang die Flucht mit dem geraubten Handy. Die Kriminalpolizei fahndet nach ihnen. Einer soll schwarze Haare haben und eine schwarze Jacke, einen weißen Pullover sowie eine blaue Hose getragen haben.

Nach bisherigen Ermittlungen soll die Gruppe den 25-Jährigen gegen 20.15 Uhr zu Boden geschlagen und ihm das Mobiltelefon aus seiner Jackentasche entwendet haben.

Hinweise zu den beiden Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell