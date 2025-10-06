Polizei Köln

POL-K: 251006-5-K Lager voller gefälschter Markenartikel entdeckt - SEK im Einsatz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos haben am Montagmorgen (6. Oktober) einen 20 Jahre alten Iraker in seiner Wohnung im Stadtteil Kalk aufgesucht, der im "großen Stil" mit gefälschter Luxusbekleidung, Taschen, Parfüm und Schmuck Handel getrieben haben soll. Auch seinen mutmaßlichen Lagerraum in Köln-Porz durchsuchten Einsatzkräfte am frühen Morgen und stellten diverse "Nobelgüter" sicher. Neben den gefälschten Produkten fanden die Polizisten in der Wohnung des Beschuldigten zudem ein Luftgewehr, Schreckschusspistolen sowie täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen.

Nach einem anonymen Hinweis hatte die Polizei im August 2024 die Ermittlungen aufgenommen. Da der 20-Jährige auf einer Social Media-Plattform mit Waffen posiert hatte, waren an der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse Spezialkräfte beteiligt. (cr/de)

