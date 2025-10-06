Polizei Köln

POL-K: 251006-6-K Mehrere Haltestellen und Autos beschädigt - Zeugensuche in Rodenkirchen und Godorf

Köln (ots)

Scheiben von Bushaltestellen, Heckscheiben und Rückspiegel von geparkten Autos sowie Hauseingangstüren waren in der Nacht auf Sonntag (5. Oktober) das Ziel eines oder mehrerer Randalierer. Hauptsächlich in den Kölner Stadtteilen Rodenkirchen und Godorf sind mindestens sechs Wartehäuschen und mehr als 20 Fahrzeuge eingeschlagen oder beschädigt worden. Aus dem Kofferraum eines im Rodderweg stehenden Pkw stahl ein Täter zudem einen Kopfhörer. Den Stein, mit dem mutmaßlich die Heckscheibe eingeschlagen worden war, stellten Einsatzkräfte sicher. Nach bisherigen Ermittlungen waren insbesondere die Haltestellen Hahnwald, Bonner Landstraße, Hochkirchen, Zaunhof, Immendorf und Immendorf-Siedlung betroffen. Darüber hinaus haben die Gesuchten in angrenzenden Straßen offenbar wahllos die Scheiben, Lichter oder Spiegel mehrerer Fahrzeuge eingeschlagen oder abgetreten.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen, Personen oder Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 52 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Betroffene des Vandalismus werden gebeten, Fotos der Beschädigungen anzufertigen und den Vorfall auf einer beliebigen Polizeiwache oder per Online-Anzeige zu melden. (ph/cg)

