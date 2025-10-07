Polizei Köln

POL-K: 251007-2-Lev "Antiquitätenhändler" raubt Wanduhr - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Ein Ehepaar (81, 85) aus Leverkusen-Alkenrath ist am Montag (6. Oktober) in seiner Wohnung in der Erich-Klausener-Straße überfallen worden. Nach dem Einsatz von Pfefferspray raubte der etwa 40 Jahre alte Täter eine antike Wanduhr. Der Gesuchte soll nackenlange dunkle Locken haben und mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein.

Der Räuber soll sich bereits vor etwa fünf Wochen bei den Senioren als Antiquitätenhändler ausgegeben haben. Für Montag gegen 14.30 Uhr sei man aufgrund des geplanten Ankaufs eines antiken Stuhls an der Wohnanschrift des Ehepaars verabredet gewesen. Plötzlich habe der Mann das Pfefferspray gezogen und sei mit der Beute aus dem Haus gelaufen. Dort sei er in einen dunklen Mercedes Vito gestiegen, in dem ein etwa 20 Jahre alter Fahrer gewartet habe, um über die Julius-Leber-Straße zu flüchten.

Hinweise zu den Männern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

