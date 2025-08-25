PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 2. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen nach Schussabgaben in Menden - Hinweise auf weiteres mögliches Tatopfer

Menden (ots)

Nachdem am Freitagnachmittag (22.08.2025) in Menden ein 45-jähriger Mann durch Schussabgaben tödlich und ein 49-jähriger Mann schwer verletzt wurden, ergaben sich nun Hinweise auf ein weiteres mögliches Tatopfer. Zeugen gaben den Ermittlern der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen gegenüber an, dass noch ein dritter Mann durch den Tatverdächtigen angegriffen wurde, anschließend aber vom Tatort flüchtete. Ob der Mann ebenfalls durch die Schussabgaben verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Mann wird darum gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden. Dazu kann jede beliebige Polizeiwache aufgesucht oder auch telefonisch unter der Rufnummer 02331-986 2066 Kontakt zur Polizei Hagen aufgenommen werden. Der 40-jährige Tatverdächtige Kenan Mehovic ist weiterhin auf der Flucht. Nach ihm wird inzwischen per europäischem Haftbefehl gefahndet. Auf der Grundlage der bislang getätigten Ermittlungen der Mordkommission kann nun bestätigt werden, dass es sich bei den Angegriffenen um Handwerker handelt, die für den Tatverdächtigen gearbeitet haben und mit ihm in einen Streit geraten sind. Es ist also davon auszugehen, dass es sich um eine gezielte Tat zum Nachteil der vor Ort anwesenden Männer handelte und keine Gefahr für Unbeteiligte besteht. Trotzdem weist die Polizei nach wie vor darauf hin, dass Kenan Mehovic bewaffnet sein könnte. Wählen Sie deshalb bei Erblicken des Gesuchten umgehend den Notruf der Polizei (110). Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

Hier finden sie die bislang zu dem Sachverhalt veröffentlichten Pressemeldungen:

   - Ursprungsmeldung vom 22.08.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102493

   - 1. Fortschreibung mit Link zur Öffentlichkeitsfahndung vom

22.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102537

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:06

    POL-MK: Glasbruch in Bäckerei

    Meinerzhagen (ots) - In der vergangenen Nacht wurde eine Glasscheibe an einer Bäckerei an der Oststraße eingeschlagen, die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Einbruchs. Zeugen werden gebeten, der Polizei verdächtige Beobachtungen mitzuteilen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:05

    POL-MK: Einbrüche in Praxis und Klärwerk

    Kierspe (ots) - An der Friedrich-Ebert-Straße haben Unbekannte Bargeld aus einer Arztpraxis gestohlen. Sie brachen in der Nacht auf Samstag gewaltsam die Tür auf und durchsuchten die dortigen Büroräume. Videoaufzeichnungen lassen darauf schließen, dass die Tat gegen 6.30 Uhr am Samstagmorgen erfolgte. Nun sucht die Polizei Zeugen. Ebenso wurde in der Nacht auf Freitag in ein Klärwerk in Grünenbaum eingebrochen. ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:05

    POL-MK: Fahrzeuge demoliert und Abfluss-Abzocke

    Lüdenscheid (ots) - An der Elsa-Brändström-Straße wurden sieben Fahrzeuge beschädigt. In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte Motorhauben und Kotflügel zerkratzt, die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, können ihre Hinweise der Polizei in Lüdenscheid unter 0235190990 schildern. Eine 83 Jahre alte Lüdenscheiderin hatte am Freitag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren