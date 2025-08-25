PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glasbruch in Bäckerei

Meinerzhagen (ots)

In der vergangenen Nacht wurde eine Glasscheibe an einer Bäckerei an der Oststraße eingeschlagen, die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Einbruchs. Zeugen werden gebeten, der Polizei verdächtige Beobachtungen mitzuteilen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren