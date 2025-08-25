Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Glasbruch in Bäckerei
Meinerzhagen (ots)
In der vergangenen Nacht wurde eine Glasscheibe an einer Bäckerei an der Oststraße eingeschlagen, die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Einbruchs. Zeugen werden gebeten, der Polizei verdächtige Beobachtungen mitzuteilen. (lubo)
