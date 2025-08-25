POL-MK: Glasbruch in Bäckerei

Kierspe (ots) - An der Friedrich-Ebert-Straße haben Unbekannte Bargeld aus einer Arztpraxis gestohlen. Sie brachen in der Nacht auf Samstag gewaltsam die Tür auf und durchsuchten die dortigen Büroräume. Videoaufzeichnungen lassen darauf schließen, dass die Tat gegen 6.30 Uhr am Samstagmorgen erfolgte. Nun sucht die Polizei Zeugen. Ebenso wurde in der Nacht auf Freitag in ein Klärwerk in Grünenbaum eingebrochen. ...

