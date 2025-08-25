PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Praxis und Klärwerk

Kierspe (ots)

An der Friedrich-Ebert-Straße haben Unbekannte Bargeld aus einer Arztpraxis gestohlen. Sie brachen in der Nacht auf Samstag gewaltsam die Tür auf und durchsuchten die dortigen Büroräume. Videoaufzeichnungen lassen darauf schließen, dass die Tat gegen 6.30 Uhr am Samstagmorgen erfolgte. Nun sucht die Polizei Zeugen. Ebenso wurde in der Nacht auf Freitag in ein Klärwerk in Grünenbaum eingebrochen. Unbekannte verschafften sich hier Zutritt zum Gelände und brachen eine Werkstatt auf, aus dieser wurden Geräte gestohlen. Wer hat etwas gesehen? (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:05

    POL-MK: Fahrzeuge demoliert und Abfluss-Abzocke

    Lüdenscheid (ots) - An der Elsa-Brändström-Straße wurden sieben Fahrzeuge beschädigt. In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte Motorhauben und Kotflügel zerkratzt, die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, können ihre Hinweise der Polizei in Lüdenscheid unter 0235190990 schildern. Eine 83 Jahre alte Lüdenscheiderin hatte am Freitag ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 06:47

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Iserlohn (ots) - Messstelle Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße Zeit 22.08.2025, 12:40 Uhr bis 15:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 410 Verwarngeldbereich 60 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren