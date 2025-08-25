PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sicher Busfahren: Gemeinsame Verkehrssicherheitsaktion der Märkischen Verkehrsgesellschaft und Polizei

Iserlohn (ots)

Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Polizei des Märkischen Kreises laden interessierte Medienvertreter zu einer gemeinsamen Verkehrssicherheitsaktion auf dem Hemberg-Parkplatz Iserlohn ein. Am 01.09.2025, um 9.30 Uhr, erklären Mitarbeiter der MVG und Beamte der Verkehrsunfallprävention, den neuen Schülern der fünften Klassen des Märkischen Gymnasiums, wie sie sicher Busfahren. Hierfür stellt die MVG zu Anschauungs- und Übungszwecken einen Bus zur Verfügung. Zur besseren Planbarkeit bitten wir interessierte Medienvertreter sich schriftlich per Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de anzumelden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

