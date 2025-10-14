POL-S: Diebe scheitern am Tresor - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Männer sollen in der Nacht zum Sonntag (12.10.2025) in der Alten Poststraße einen Streit provoziert und dabei einen 18-Jährigen leicht verletzt haben. Der 18-Jährige war gegen 02.45 Uhr zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten in der Alten Poststraße unterwegs. Dort trafen sie auf die zwei Unbekannten, die sie zunächst verbal provoziert haben sollen. Anschließend soll ...

