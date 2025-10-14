POL-S: Diebe scheitern am Tresor - Zeugen gesucht
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Unbekannte haben zwischen Freitagabend (10.10.2025) und Montagmittag (13.10.2025) versucht, in einem Bankgebäude an der Steinhaldenstraße einen Tresor aufzubrechen. Die Täter gelangten zwischen Freitag, 20.45 Uhr und Montag, 12.30 Uhr mutmaßlich durch einen Hintereingang in das Gebäude und versuchten, den Tresor eines Geldautomaten aufzubrechen. Daran scheiterten sie und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell