Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (12.10.2025) auf der Bundesstraße 295 sind beide Unfallbeteiligte davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 16.50 Uhr an der Anschlussstelle Weilimdorf auf die Bundestraße 295 Richtung Gerlingen. Nach dem Brückenbauwerk befand sich ein unbekannter Autofahrer mit seinem blauen Fahrzeug auf der Fahrbahn, der trotz der Sperrfläche wenden wollte, um in Richtung Feuerbach zurückzufahren. Der 21-Jährige fuhr über die Gegenfahrbahn links an dem Unbekannten vorbei. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge. Der Mercedes-Fahrer und der unbekannte Autofahrer fuhren anschließend davon. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Ermittlungen führten auf die Spur des Mercedes-Fahrers, den sie an der Wohnanschrift antrafen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell