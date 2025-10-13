PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streit provoziert und zugestochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer sollen in der Nacht zum Sonntag (12.10.2025) in der Alten Poststraße einen Streit provoziert und dabei einen 18-Jährigen leicht verletzt haben. Der 18-Jährige war gegen 02.45 Uhr zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten in der Alten Poststraße unterwegs. Dort trafen sie auf die zwei Unbekannten, die sie zunächst verbal provoziert haben sollen. Anschließend soll einer der Männer den 18-Jährigen gestoßen und der zweite ihn mit einem scharfen Gegenstand am Rücken verletzt haben. Danach flüchteten die beiden Unbekannten. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden Männer sind etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und etwa 16 bis 19 Jahre alt. Beide trugen eine blaue Jeanshose und eine schwarze Jacke. Einer hatte einen schwarzen Pullover unter der Jacke, schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Der zweite hatte helle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

