POL-S: Auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren - Vier Leichtverletzte

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntag (12.10.2025) auf der Bundesstraße 10/27 sind insgesamt neun Fahrzeuge beteiligt gewesen. Ein 79 Jahre alter Mercedesfahrer fuhr gegen 11.45 Uhr stadteinwärts Richtung Friedrichswahl auf dem rechten Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links zwischen den rechten und linken Fahrstreifen und stieß mit zwei Fahrzeugen zusammen, die auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs waren. Anschließend stieß er seitlich gegen drei Fahrzeuge, die auf dem linken Fahrstreifen fuhren und in der Folge auf drei weitere Autos aufgeschoben wurden. Hierbei erlitten der 79-Jährige und seine 81-jährige Beifahrerin, ein 57-Jahre alter Motorradfahrer und ein 38-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen. Vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 150.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn für rund zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

