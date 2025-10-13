Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Plötzlich zugeschlagen - Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (09.10.2025) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 18-Jährigen geschlagen und mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der 18-Jährige hielt sich kurz vor 04.00 Uhr mit weiteren Personen in der Hirschstraße auf, als ihn der 32-Jährige unvermittelt geschlagen haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen, der nach der Tat über die Eberhardstraße geflüchtet war, wenig später in der Nadlerstraße fest. Dabei fanden sie bei seiner Durchsuchung mehrere Gramm Kokain und beschlagnahmten es. Der 32-Jährige mit gambischer Staatsangehörigkeit wurde noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

