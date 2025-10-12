Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Sonntag (12.10.2025) in Vaihingen als Exhibitionist aufgetreten. Eine 29-Jährige befand sich gegen 00.10 Uhr auf einem Feldweg parallel zum Gräfin-von-Linden-Weg, als ihr ein Mann entgegenlief und sie zu sexuellen Handlungen aufforderte. Währenddessen öffnete er seinen wadenlangen dunklen Mantel und zeigte sein Glied vor. Der Mann soll 50 bis 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß und dunkel bekleidet gewesen sein. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell