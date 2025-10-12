Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Stadtbahn

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mercedes und einer Stadtbahn der Linie U9 am Samstag (11.10.2025) entstand Sachschaden von rund 60.000 Euro. Der 61-jährige Mercedesfahrer befuhr gegen 12.18 Uhr die Schloßstraße in Richtung Bebelstraße und bog ersten Ermittlungen zufolge verbotswidrig nach links in die Silberburgstraße ab. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U9 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

