Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennender Pkw - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (11.10.2025) geriet in den frühen Morgenstunden in der Stuttgarter Innenstadt ein Pkw in Brand. Gegen 01.55 Uhr meldete ein Zeuge bei der Feuerwehr, dass ein an der Kreuzung Werastraße/Landhausstraße geparkter Pkw der Marke Mercedes-Benz brennen würde. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei hatten eine bislang unbekannte Frau und ein unbekannter Mann den Brand am Fahrzeug mutmaßlich mittels Wasser aus einer Gießkanne gelöscht, weshalb nur der Bereich um das rechte Hinterrad am Pkw beschädigt wurde. Der eingetretene Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, vor allem die beiden Personen, welche mutmaßlich den Brand gelöscht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell