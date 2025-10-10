Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streit eskaliert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Streit zwischen einem 42-Jährigen und einem 45-Jährigen ist am Mittwochmittag (08.10.2025) in der Gablenberger Hauptstraße eskaliert. Der 42 Jahre alte Mann parkte gegen 11.20 Uhr sein Auto vor Gebäude 111. Darüber entbrannte zunächst ein verbaler Streit mit dem 45-Jährigen, der letztlich in einer handfesten Auseinandersetzung mündete, bei der auch Beleidigungen und Drohungen gefallen sein sollen. Zeugen gelang es nicht, die beiden Männer zu trennen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Leichtverletzten und brachten den 45-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, insbesondere ein unbekannter Mann, der die Auseinandersetzung gefilmt haben soll, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

