Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Mittwochabend (08.10.2025) ein 15-Jähriger auf einem Basketballplatz an der Oberen Weinsteige von einem Unbekannten mutmaßlich mit einem Messer verletzt worden ist. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der 15-Jährige mit weiteren Personen gegen 19.40 Uhr bei einem Jugendhaus aufgehalten haben, als der Unbekannte auf ihn zukam und ihn mutmaßlich mit einem Messer leicht verletzt haben soll. Kurze Zeit später soll der Unbekannte auf einem Fußweg an der Löffelstraße zwei Zeugen bedroht haben. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Täter, trafen ihn aber nicht mehr an. Der 15-Jährige kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er korpulent sein soll und kurze Haare haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell