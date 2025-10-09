Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Sieglestraße ist am Mittwoch (08.10.2025) ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 17.50 Uhr in der Magirusstraße unterwegs und wollte nach links in die Sieglestraße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt stockte der Verkehr auf beiden Fahrspuren der Sieglestraße. Als der BMW-Fahrer in die Sieglestraße abbog, stieß er mit dem Toyota eines 44-Jährigen zusammen, der auf dem rechten Fahrstreifen der Sieglestraße Richtung Heilbronner Straße fuhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

